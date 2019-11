Lucero afirma que el famoso catálogo de Televisa no es más que una “leyenda urbana”

La cantante mexicana Lucero fue cuestionada en conferencia de prensa sobre el famoso catálogo Televisa en el que supuestamente aparece desde que comenzó su carrera en la empresa. Y es que hace unos meses, circuló una imagen en Internet, donde aparecen los datos personales de la también actriz así como el precio por "pasar la noche con ella".

Ahora, Lucero habló frente a los medios para aclarar la situación y se limitó a decir que dicho catálogo no es más que "una leyenda urbana"

"En cuanto al catálogo de Televisa nunca he sabido de nadie que lo tuviese. Qué coraje que estén hablando de una tontería tan grande. Nunca me he dedicado a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar", explicó durante la presentación de su nuevo material discográfico.