El acoso a la vida privada y la obsesión de las parejas amorosas de Belinda debe parar

¿Con quién anda Belinda?

Los medios nacionales se han concentrado –en gran medida– en seguir de cerca la vida romántica de Belinda. Ella siempre ha sido muy privada cuando se trata de sus parejas, y eso enloquece a su público que anhela saber más de su ídolo.

Por esto mismo salen muchos artículos sobre quiénes son sus posibles prospectos. Se habló mucho de un cirujano que aseguraba ser el ex novio y hasta hackeó sus redes sociales. Ahora, el mismo Lupillo Rivera aseguró haber mantenido una relación de cinco meses con la cantante.

Belinda ha guardado silencio sobre las declaraciones, pero eso no ha sido todo. La joven también se ha enfrentado a rumores simultáneos sobre quién robó su corazón. Otras revistas aseguran también que es en realidad un empresario con quien está la famosa.

Es mucho acoso a la vida amorosa de alguien

Se ha aceptado el acoso a los famosos. Los medios se instalan en las puertas de éstos para sacar una noticia que interese al público, y todos lo aceptamos sin pensar en la privacidad que se está invadiendo.

Qué importa si la cantante salió con un hombre mayor y que no cumple los "estándares de belleza". Tampoco si ella decide no mantener relaciones formales y quiere vivir su soltería. La persona con la que decida estar no define quién es ella ni a su carrera.

Mientras sigamos consumiendo noticias de este índole, los portales de noticias las seguirán cubriendo. Cuando Belinda esté lista para abrir su corazón al público, es cuando podremos recibirlo sin estar violando su intimidad.

Debemos parar este acoso al que los sometemos porque creemos que es parte e su profesión. Ser figura pública no te obliga a compartir todos los detalles de tu vida ni a recibir los insultos de un público grande.

