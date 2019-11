Emma Watson le da un giro a su soltería revelando que ella es su propia pareja

Emma Watson se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones. No solo es una mujer hermosa sino que además, ha demostrado tener gran fuerza mental con la que busca transformar al mundo.

La actriz suele ser muy hermética con respecto a su vida privada por lo que durante mucho tiempo, ha sido cuestionada sobre su situación amorosa.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, Watson habló sobre las presiones que han surgido ahora que está por cumplir 30 años, siendo el tema de tener pareja una de las principales. La actriz, quien interpretó a Hermione Granger en la saga de Harry Potter defendió que prefiere describirse como "independiente" en lugar de soltera.

LEER MÁS: Emma Watson brilla en “Mujercitas”, y no podemos estar más emocionadas

A post shared by Emma Watson (@emmawatson) on Oct 18, 2018 at 1:29am PDT

View this post on Instagram

La actriz dejó claro que no entiende por qué hay tanto alboroto con el tema de tener pareja o no. Sin embargo, admitió sentirse "estresada y ansiosa" por su próximo cumpleaños, el próximo abril. pues hay muchas otras presiones sociales en este punto de su vida.

"Si no ha construido una casa, si no tiene un esposo, si no tiene un bebé, y está cumpliendo 30 años, y no está en un lugar increíblemente seguro y estable en su carrera, o aún estás resolviendo las cosas. Hay una increíble cantidad de ansiedad ".