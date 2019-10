Angelina Jolie revela cómo Maléfica le ayudó a sentirse más fuerte tras su divorcio

Tras el estreno de "Maléfica" Angelina Jolie ha hablado sobre su regreso a la pantalla con este personaje y porque después de años de haber realizado la primera parte, sintió que regresar a este papel le dio la fuerza para volver a sentirse poderosa y segura de sí misma.

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz confesó que los años después de haber interpretado a Maléfica por primera vez no fueron los más fáciles, pues fue en estos momentos cuando se anunció su divorcio de actor Brad Pitt, la batalla legal por sus hijos y la primera vez que tuvo que despedirse de Maddox para que fuera a la Universidad.

"Los últimos años no han sido los más fáciles desde que interpreté el papel… he pasado por diferentes cosas en mi vida y estaba feliz de volver a interpretar a Maléfica. Ella me hizo sentir fuerte de nuevo. Tienes que estar preparada para las cosas buenas y malas porque todo te lleva a cosas mejores y te hace más fuerte."