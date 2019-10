¿Quién estaba junto a José José al momento de su muerte?

La muerte de José José ha estado llena de intrigas y polémica.. Y es que no sólo fue la cuestión de qué pasaría con su cuerpo sino de cómo pasó sus últimos días de vida, bajo qué condiciones y quién estuvo con él. Desde hace varios días, José Joel y Marysol Sosa, hijos del intérprete, ha estado luchando contra su hermana Sarita para que les de información. Pero en realidad, ha sido más de un año de incertidumbre y martirio.

Durante el tiempo que José Joel y Marysol estuvieron buscando el cuerpo de su padre en Miami, se dijo que Sarita lo había internado en un hospicio, donde los desahuciados pasan sus últimos días bajo cuidados especiales. Sin embargo, no había información oficial al respecto pues la joven aseguraba que ella estuvo siempre con él.

Mientras pasan los días, más personas se han sumado al caso y poco a poco han ido uniendo las piezas del rompecabezas. Ahora, en entrevista con Ventaneando, Bárbara Reyes, especialista en Reiky resolvió algunas de las incógnitas que surgieron sobre el estado se encontraba el ídolo mexicano pues aseguró que ella misma estuvo presente momentos antes de la muerte del cantante.

“El 28 de septiembre yo recibí un mensaje de Sari, su hija, donde me explica que su papá está muy malito. Yo le pregunto dónde estaba y me dice, me explica, que está en el hospital. Me fui con mi hijo y cuando llegamos, a las 11:30 de la mañana, Sari bajó a recogernos. Cuando llegamos, encontré a José entubado, tenía los ojos cerrados y Sari me explicó que podía hablar, que él me escuchaba”.

Reyes reveló que tomó la mano del cantante, pues una sesión de reiki consiste en pasar buena energía a otro cuerpo para transmitir sensación de paz y que fue ahí cuando dio su último respiro.

“Yo le tomé la mano, le comencé a decir: ‘José estoy aquí', como reikista que soy. Cada vez que un reikista toma la mano de una persona o toca el cuerpo de una persona sabe que la persona está necesitando energía, la energía fluye, empecé a recordarle los momentos que habíamos pasado, [le dije] que estaba ahí para ayudarlo, le pasaba la mano por la cabeza y me dio por decirle ‘Mira José, mira cuántas mujeres me deben estar envidiando ahora porque te estoy tocando, cuántas no quisieran estar aquí’, y él siempre se reía. Mi hijo, a quien él quería mucho, estaba del otro lado, también con la otra mano de José. Mi hijo es reikista también y le dije 'Hijo, háblale a José, que él te quiere mucho también'. Empezó a decirle a José que estábamos ahí presentes y cuando él terminó de hablar, aquel aparato al que estaba conectado José empezó a ponerse con una luz roja, a sonar fuertemente. Empezó a ponerse una línea recta”.

Al parecer, fue algo tan inesperado que Sarita entró en shock.

“Sari que estaba a mi lado no lo puede creer. ‘No, Bárbara. Dime que eso no es cierto, que es mentira, que eso no está pasando…’ me decía. Yo estaba en shock, nunca pensé que iba a estar en el momento del fallecimiento de José. Yo siempre daba sanaciones a José, le daba energía de vida, imagínate como yo iba a pensar que estaría en ese momento y allí estaba yo apoyando a su hija que estaba dando unos gritos muy grandes… no aceptaba que su papá se estaba yendo”.

