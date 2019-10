Kylie Jenner convierte un meme en un nuevo negocio y da una lección de emprendimiento

Kylie Jenner se ha convertido en una de las empresarias más exitosas de su generación, ya que con tan solo 22 años ya es dueña de una de las marcas de cosméticos más grandes, tiene su propio reality show y comparte una línea de zapatos junto a su hermana Kendall, sin embargo su más reciente movimiento ha sido prueba de su talento y visión, ya que convirtió una burla hacia ella en otro negocio que le dará nuevas ganancias.

En su video de YouTube donde muestra sus oficinas de Kylie Cosmetics, la famosa despierta a su hija cantando "Rise and Shine", lo que rápidamente se convirtió en un meme provocando miles de burlas en Internet, que incluso ella compartió en Instagram, pero no solo eso sino que rápidamente Kylie vio la oportunidad de convertir la atención recibida en un nuevo negocio y registró "Riiise and Shiiine" el pasado 17 de Octubre como una marca para vender "abrigos, vestidos, calzado, guantes, accesorios para el cabello, chamarras, prendas y ropa interior" de acuerdo con WWD.

Sin duda Kylie aprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para continuar expandiendo su imperio a nuevos horizontes, ya que esta sería su más reciente marca tras haber anunciado Kylie Skin, su línea de cuidado para la piel.

Además de los memes que surgieron tras su video cantando, también se crearon videos de maquillaje inspirados en él, en los que varias Youtubers mostraron cómo maquillarse la cara como un Sol y cantaban como Kylie.

