"Aparezco cuando yo lo decido": Pancho Saavedra responde a las críticas por no referirse antes a la crisis del país

En medio de la crisis social que afecta al país, muchos ciudadanos hicieron un llamado a influencers, artistas y personajes de la televisión para utilizar su vitrina en redes sociales y pronunciarse respecto al complejo escenario que se ha vivido de norte a sur. Uno de los nombres que más se repitió fue el de Pancho Saavedra, quien es conocido por sus llamados de atención a políticos y críticas a temas como la salud, educación y pensiones.

El animador se mantuvo en silencio durante todo el fin de semana y el domingo a las 21:00 horas apareció en Twitter con un mensaje cargado de emociones. Y si bien demostró su apoyo a las demandas sociales, rechazó los actos de violencia señalando que no solo dañan la infraestructura, sino que también nuestra democracia.

"Siento tanto dolor por lo que está ocurriendo en nuestro Chile querido, ese que conozco tanto. Apoyo con fuerza las demandas sociales", dijo en un comienzo. "Pero queridos compatriotas, no destruyamos lo que tanto nos ha costado (…) Tenemos que apoyar las demandas sociales, pero cuidándonos, dialogando y no violentándonos (…) Hago un llamado a la calma. El mensaje ya se escuchó fuerte y claro", agregó.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para algunas personas, quienes lo criticaron por su tibio mensaje y lenta manera de actuar. Esto motivó a Pancho Saavedra a compartir un nuevo mensaje en la red social, con el que se defendió de los comentarios en los que lo juzgaron.

"A todos los que me han dicho Apareciste'. Sí, aparecí y aparezco cuando yo lo decido y no de manera irresponsable, incendiaria ni violenta. No lo hago desde la comodidad del Twitter, porque marché y organicé junto a Ricarte Soto hasta conseguir una ley y fue pacíficamente", dijo.

"He marchado por el Cáncer y no descansaré hasta que consigamos esa Ley. Así que todos aquellos que me preguntan irónicamente por qué 'no estaba', pues se equivocan; porque siempre he estado y estaré cada vez para luchar por las causas sociales (…) Y recuerden: yo soy comunicador, no soy parte del poder ejecutivo ni legislativo", finalizó.

Revisa su mensaje a continuación:

