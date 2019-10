Robert Pattinson demuestra el respeto a su personaje de Batman, y se gana el corazón de los fans

Ha sido muy polémica la elección de Robert Pattinson como Bruce Wayne. El actor no goza de gran popularidad por pasados papeles que le dieron poca credibilidad.

Sin embargo, el famoso de 33 años está muy comprometido con su personaje. Él se está esforzando mucho por cambiar la imagen que se tiene de él. Su carrera se ha movido mucho en el cine underground y es muy querido por varios directores.

No solamente está bajo un entrenamiento militar para ganar masa muscular. También ha dado su visión sobre cómo ve él a Batman, el héroe más oscuro del mundo de DC, y uno de los consentidos.

Pattinson expresó así su sentir durante una reciente entrevista.

"Batman no es un héroe. Es un personaje complicado.No creo alguna vez pueda interpretar a un verdadero héroe, siempre debe existir algo malo. Creo que es porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro. Su moralidad es un poco desagradable. No es un chico de oro, a diferencia de casi cualquier otro personaje de historieta.", confesó Robert Pattinson durante una entrevista con The New York Times (2019).