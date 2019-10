Vadhir y Eugenio Derbez se piden perdón entre lágrimas y abrazos

View this post on Instagram

🇲🇽 Nervioso y feliz de compartirles esta aventura que nos aventamos en familia! Que emoción que al fin puedan conocernos como somos realmente. Que piensan? Listos? 😊😏 #deviajeconlosderbez . . 🇺🇸Nervous but happy to finally share this adventure my family and I had! How exciting to show you how we Really Are! What do you think? Ready? 😏😎 #JuntosYsinFiltro #LosDerbez