Captan a Ignacia Michelson con misterioso galán y siembra dudas en reconciliación con Sargento Rap

Hace unos días, se comenzó a especular una posible reconciliación entre Ignacia Michelson y Sargento Rap, la pareja que se unió en el reality Resistiré, y terminó abruptamente en medio de polémicas. La modelo aseguró que el músico la bloqueó y lo acusó de mentir luego que este compartiera un video señalando que la decisión había sido mutua.

"Ni siquiera me ha dado la cara para decirme cuáles fueron los motivos del término, en vez de andar escribiendo los testamentos grandes que pone para quedar bien. ¡Deja de mentir y sigue tu vida no más!", dijo en un video. Sin embargo, la polémica no acabó ahí, puesto que la pareja comenzó a compartir indirectas a través de Instagram.

En medio de estas interacciones, surgieron rumores de una posible reconciliación. Y es que de los tensos mensajes, pasaron a videos mostrando los tatuajes que se hicieron con el nombre del otro, y a curiosos detalles que no han pasado inadvertidos por los internautas.

No obstante, una cuenta de Instagram dedicada a cubrir farándula, compartió imágenes de Ignacia Michelson con un misterioso galán. Según expresaron en el perfil, la modelo fue vista con el sujeto "en una forma muy cariñosa", en el Mall Plaza Egaña. "¿Será que ya no hay reconciliación con Sargento Rap?", cuestionaron en el perfil.

Revisa las imágenes a continuación:

Este es el monto que recibió Cata Pulido tras millonaria demanda contra La Red La actriz demandó a la estación por 146.776.672 millones de pesos

Te recomendamos: