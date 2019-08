Ignacia Michelson desmiente versión de Sargento Rap: "¡Deja de mentir!"

"Hola chicos, les queremos informar que lamentablemente nuestra relación no funcionó". Con estas palabras, Sargento Rap comenzó lo que sería la explicación del quiebre en su relación con Ignacia Michelson. El mexicano se refirió al tema a través de una publicación en redes sociales, en la que adjuntó un video y además un extenso texto explicativo.

"No es la relación perfecta que ustedes creen que tenemos. Hemos sufrido mucho, nos hemos dañado bastante, a pesar de lo que pasó con nuestro bebé y todo eso. Han sido tiempos muy difíciles y ustedes han visto lo que nosotros queríamos que vean, pero detrás del telón hay mucha mierda", agregó.

En el registro, también aparece Ignacia Michelson, que se ve muy afectada por la situación. Tanto así, que incluso se la ve llorando tendida en la cama. En medio del registro, Sargento Rap le pregunta por qué terminaron, a lo que esta respondió: "no funcionamos juntos. Porque nos hacemos mucho daño".

Apenas unas horas después de que fue subido, Sargento Rap eliminó la publicación. Sin embargo, esta se difundió rápidamente y llegó a oídos de la misma Ignacia Michelson, que durante la jornada emitió su descargo al respecto y desmintió la información entregada por el músico.

El modo fue el mismo. La modelo publicó un video en redes sociales en el que se refirió al comentado video y explicó que el material publicado por su ahora expareja, fue grabado hace dos semanas en una ruptura previa que posteriormente se resolvió. También dijo que el mexicano se fue a México sin darle explicaciones sobre por qué terminaron y lo invitó a "dejar de mentir".

"Sargento subió un video que fue grabado hace dos semanas cuando nosotros estábamos en San Pedro de Atacama y yo terminé con él. Ahí en ese entonces, yo estaba muy mal, muy afectada. Porque hasta el día de hoy me afecta lo que pasó con nuestro bebé. Es algo que yo no puedo sacar de mi cabeza, obviamente", dijo en un comienzo.

"Volvimos después de eso, y después cuando él se fue a México, él me bloqueó y no supe más. Entonces lo que pasó esa vez en San Pedro fue una cosa completamente diferente a lo que pasó ahora. Ahora entiendo por qué me grabó llorando cuando estaba mal y diciendo esas cosas. Obviamente, porque las iba a utilizar a su favor", agregó.

"Pero bueno, así es él y no tengo nada más que decir. Ni siquiera me ha dado la cara para decirme cuáles fueron los motivos del término, en vez de andar escribiendo los testamentos grandes que pone para quedar bien. ¡Deja de mentir y sigue tu vida no más! Eso", finalizó.

