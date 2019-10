María Luisa Godoy estalla en risas tras revelar que casi arruina su propuesta de matrimonio

Un divertido momento ocurrió en el estudio del Muy Buenos Días, cuando la animadora María Luisa Godoy contó cómo fue que casi arruina su propuesta de matrimonio.

Los panelistas se encontraban analizando la pedida de mano de Carolina 'Pampita' Ardohain, quien se comprometió con el economista Roberto García Moritán durante su viaje a Punta Cana. La argentina dio a conocer la noticia publicando un video en redes sociales junto al mensaje: "Sí, nos vamos a casar!!!".

En el estudio del matinal, aquellos que ya se encuentran casados, recordaron cómo fueron sus propuestas de matrimonio y el primero en referirse al tema fue Cristián Sánchez, quien reveló que antes de casarse con Diana Bolocco, tuvo que preguntarle dos veces.

Luego fue el turno de María Luisa Godoy, quien admitió que casi arruina el momento. Todo ocurrió cuando llevaban cerca de dos años de relación. "Tenía 31 años. Encuentro que ya sabía lo que quería, estaba segura", contó, explicando que la pedida de mano fue en Navidad.

"Yo pasaba la Navidad con mi papá, en la casa obviamente, y Nacho (su esposo) iba a llegar a verme", dijo. "Mi mamá vivía en Grecia, entonces él esperó a que llegara mi mamá (…) Él me decía que iba a llegar tempranito. 'Ya', le dije, '¿pero alcanzas a comerte algo con mi papá, conmigo?', 'no, sí, ya'. Entonces yo pasé la Navidad con mi hermana y mi papá en mi casa, y después mi hermana se fue. Yo me quedé sola, mi papá se quedó dormido y él llegó a la casa", continuó.

"Estábamos conversando", detalló, confesando que la propuesta fue muy poco romántica. "Me acuerdo que yo me había quedado sin pega, entonces estaba cesante. Dije 'bueno, como mi mamá vive en Grecia, voy a aprovechar de ir a recorrer a Europa con la platita que ahorré en Chilevisión, y tengo como punto fijo Grecia", siguió contando.

Apenas llegó su pareja, se pusieron a conversar y María Luisa Godoy le contó sus planes. "Empiezo 'Nacho, te quiero decir algo. Lo he pensado harto y encuentro que tengo que mirar el vaso lleno, no el vaso vacío. Esta es una oportunidad, que me quedé sin pega, y voy a aprovechar de irme a recorrer unos meses'. Nacho como que se transforma y lo encontró una pésima idea, que era desubicadísimo de mi parte, que era una falta de interés hacia él y me empezó a retar", dijo sobre el momento.

"'¿Pero cómo?', me dijo, 'si nosotros estamos pololeando, ¿tú quieres decir que esto se acaba?'. 'Nooo, todo lo contrario. Pero si van a ser unos meses'. Él no entendía que uno se fuera unos meses, entonces simplemente le arruiné el momento. Estaba un poco enojado conmigo y bien de mala gana, entre su enojo y tratando de ser romántico, de repente me dice 'bueno, ¿y por qué no en vez de viajar te casas conmigo?'. ¡Fue como con un poco de rabia!", contó entre risas.

