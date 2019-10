El curioso método de Carla Ballero para mantener su figura: se come tres completos

Hace unos días, Carla Ballero estuvo en el centro de la polémica debido a un registro que compartió en redes sociales, que levantó una serie de especulaciones entre los usuarios de la plataforma. Algunos sospecharon que podía tener problemas alimenticios y otros se refirieron a su apariencia física lanzando duros comentarios.

Lo cierto, es que la ex chica reality no se deja afectar por este tipo de mensajes. "No leo nada de lo que ponen en Instagram, vivo en otro mundo, tampoco pesco la tele. Si sale algo mío por ahí no lo leo, ni me interesa. Me carga sacarme fotos, lo hago de vez en cuando y las subo", aseguró en conversación con La Cuarta.

También se refirió a las personas que la han criticado y las acusó de no tener vida. "Me da lata que se hable del tema mío, que atroz, que pena la vida de ellos. Si una persona opina de otra que ni siquiera conoce, para mí es alguien que no tiene vida", dijo.

Según contó Carla Ballero, su buen estado físico se debe a un tema genético. "A los 10 años ya tenía abdominales. ¡Mi cuerpo es así! Además toda la vida caminé, camino harto. Antes entrenaba todos los días y pensaba que yo era así porque entrenaba, y no poh. Bueno, todos tenemos nuestras gracias, jajajá", explicó al medio.

Además, comentó que tampoco se restringe a la hora de comer y que cuando tiene hambre, se come tres completos. "La verdad es que en la casa me como tres marraquetas en la noche. Como de todo, polenta, arroz, puré, pastas, papas fritas, tomo trago y me fascinan los completos, por lo menos dos veces a la semana. Normal me como dos completos, si tengo mucha hambre tres de mayo tomate", confesó.

