Así fue como la mala administración y los vicios afectaron la fortuna de José José

José José se convirtió en uno de los intérpretes mexicanos más reconocidos a nivel mundial por canciones como "La Nave del Olvido" y "El Triste". Con su romántica y melancólica voz, el intérprete -cuyo nombre verdadero es José Rómulo Sosa- ha trascendido por generaciones y aún con su muerte, su música seguirá presente.

A pesar de su enorme talento y carisma, estuvo llena de polémica debido a los excesos, lo que lo llevaron a perder el control de su carrera y de su vida. Con su muerte el pasado 28 de septiembre, se inició un escándalo entre sus hijos José Joel, Marysol y Sarita, siendo la repartición de sus bienes, una disputa inevitable.

Y es que según reportó el sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna del intérprete es de 5 millones de dólares. Pero ¿cómo es que alguien que se convirtió en un ícono de la música terminó con tantas deudas y una fortuna que está lejos de compararse a lo que vendió en vida?

La respuesta está en una mala administración y los vicios que afectaron su economía.

A lo largo de su carrera, el intérprete rompió varios récords de ventas a nivela nacional e internacional, fue acreedor de todo tipo de premios y reconocimientos y se hizo de diversas propiedades en México y Estados Unidos. Sin embargo, en 2011 reveló que estaba atravesando por una difícil situación económica y que sólo vivía de sus regalías. Así mismo aseguró que estaba decepcionado de muchas personas que creía amigas y de "una que otra mujer" .

“Yo ignoraba que tenía que poner atención a eso. Yo me dediqué al show, a lo musical, a grabar discos, nunca me imaginé que me iba a quedar sin un centavo”.