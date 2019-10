Tom Welling se reencuentra con "Loise Lane" ocho años después y así lucen ahora

Después de que se anunciara el regreso de Tom Welling como Superman en una nueva serie de televisión, las fans de "Smallville" comenzamos a especular sobre quién tomaría el papel de Lois Lane, la valiente reportera que se roba el corazón del héroe.

Tom Welling y Erica Durance se reencuentran ocho años después

Para la emoción de todas las que recordamos el programa con nostalgia, parece que el papel podría ser retomado por Erica Durance quien interpretaba a Lois en Smallville, ya que a través de sus redes sociales compartió su encuentro con Tom Welling después de ocho años.

Tom Welling

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto junto con el mensaje:

"Estaba por ahí, preocupándome por lo mío cuando me encontré a este chico… Nos reímos hasta llorar."

Tom Welling - Instagram

Los capítulos de Crisis on Infinite Earths que se estrenarán el próximo 8 de octubre serán cinco en los que se reunirán personajes como Supergirl, Batwoman, Arrow, The Flash y Legends of Tomorrow.

