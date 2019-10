5 formas en las que Kylie Jenner ha demostrado ser la más madura del clan Kardashian-Jenner

Kylie Jenner es sin duda una de las celebridades del momento más asediadas del espectáculo. No sól es parte de una familia de mujeres poderosas sino que además, ha demostrado ser algo más que "una cara bonita" y una "cabeza vacía".

Y aunque sus procedimientos estéticos y su embarazo a los 20 años acapararon titulares, es claro que Kylie muestra una madurez mayor a la de sus hermanas o así lo dejó claro tras la ruptura con Travis Scott.

Aquí te dejamos algunas de las razones por las que esta joven ha demostrado ser la más madura del clan, a pesar de se la menor.

Kris Jenner dejó que Kylie se hiciera cargo de sus propias finanzas a los 14 años, según relató el portal de E! ¡Esa es una edad muy joven y mucha presión! Pagar facturas es algo que hacen los adultos, ¿no?. Quizá fue una forma de enseñarle a Kylie a asumir la independencia financiera a la par de sus hermanas mayores pero también, fue una forma de acelerar su madurez cuando aún era una menor de edad.

Kylie fue nombrada por la revista Forbes como la multimillonaria más joven del mundo con justa razón. Su compañía de maquillaje, 'Kylie Cosmetics', tiene un valor de 800 millones de dólares (¡y posee el 100% de las ganacias!). Ella misma ha construido un emporio en torno a su marca, involucrándose por completo en todos los procesos alrededor de sus diferentes líneas de maquillaje. Podrá tener 22 años ahora pero comenzó a involucrarse en el mundo de los negocios desde los 18 años. Con ayuda o sin ayuda, pero al final, ha sabido mantenerse en la cima.

A pesar de ser una de las figuras más acechadas del espectáculo, Kylie Jenner logró mantener su embarazo en secreto, lejos de los lentes de los paparazzis y de todos. Y cuando finalmente dio a conocer lo que todos sospechaban, a través del emotivo video "To Our Daughter", el mundo pensó que no haría un buen trabajo.

La mayoría de las jóvenes de 20 años no podrían manejar el desafío de criar un bebé mientras el mundo las mira. Pero la mayoría de los jóvenes de 20 años tampoco han logrado construir un emporio de belleza multimillonario antes de tan siquiera poder beber legalmente. Lejos de hacer ruido, Kylie se mantuvo con un bajo perfil para poder "estar tranquila" y vivir un embarazo "normal".

La maternidad es un poder real y el verdadero reto que ha enfrentado Kylie es dirigir su emporio, priorizando a su pequeña. Kylie realmente quería ser una mamá joven y desde que nació Stormi, ha hecho tiempo para criarla con amor, siempre presente y siempre junto a ella. Y sí, como toda joven de su edad, también sale a divertirse pero nunca se olvida de su pequeña.

Prueba de que Stormi ha tenido una crianza amorosa es la forma en la que siempre se le ve sonriente y en la que ha demostrado ser una niña inteligente.

La separación de Kylie Jenner y Travis Scott tomó a todos por sorpresa. Los rumores en torno a ésta se dispararon, asegurando que Travis le había sido infiel a Kylie y que esta se había encontrado con su ex Tyga. Para calmar las cosas, Kylie lanzó un tuit asegurando que ambos "están en buenos términos" y que Stormi es su "prioridad". Así que lejos de buscar escándalos, salir de fiesta o buscar otro romance, Kylie tiene muy claro que lo primero es el bienestar de su pequeña, razón por la que probablemente también decidió terminar la relación con Travis.

"Travis y yo estamos en buenos términos y nuestro enfoque principal en este momento es Stormi‼ ️ nuestra amistad y nuestra hija es prioridad"

"Internet hace que todo sea 100 veces más dramático de lo que realmente es. No hubo "2am fecha con Tyga". Me ves dejar a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba"

