Laura Núñez, la amiga y confidente más querida de José José

La vida de josé José estuvo marcada por la fama y los excesos, de muchas situaciones complicadas y obstáculos pero también de personas que jamás lo dejaron solo, entre ellas, Laura Nuñez. Ella se convirtió en representante del intérprete por casualidad pero más allá del puesto, era su amiga y confidente. Según la misma Laura, ella conoció a José José cuando vivía en la colonia Clavería pes era una gran fan de su música.

Como todo fan, Laura quería encontrarse con su ídolo, quien estaba en su apogeo, solía ser muy accesible con sus vecinos o así lo relata ella en una entrevista con Ventaneando, el pasado mes de marzo.

Laura se escapaba con sus amigas para saludar a su ídolo y comer sándwiches que Anel, su entonces esposa, preparaba para todos. "A la par seguía yendo a las firmas de autógrafos de José José y este comenzaba a ubicarme". Así, comenzó una entrañable amistad.

Laura estudió periodismo pero desde el año 2000 se quedó trabajando para él a pesar de que no siempre recibía pago debido a las deudas que tenía el intérprete.

De acuerdo con su testimonio, Núñez fue la primera en enterarse que le habían detectado cáncer de páncreas y quien estuvo con él durante su tratamiento. "No me dejes solo, me dijo", reveló Laura sobre la reacción del cantante tras el diagnóstico. A a partir de ese momento, ella se encargó de cuidarlo, de cocinar y de comer con él pero sobre todo, de hacerle compañía.

"Cuando dijeron que le quedaba un mes de vida, pregunté '¿qué sigue?' . Me dicen que el tumor está agarrado de la vena y que no había manera de operar. 'Ustedes me tienen que dar una solución'. El equipo médico me dijo que empezarían con las quimios pero estaba tan delgado que tenían que ir al día", relata Núñez.

A pesar de los pronósticos, Laura siempre se mantuvo positiva sobre el estado de salud del cantante por lo que se aseguraba de que recibiera la atención pertinente, así como de que recibiera los buenos deseos de sus amigos. AL final, fue Sarita quien se encargó de sacarla de su vida..

José José se encontraba en plena recuperación luego de una operación para erradicar el cáncer de páncreas, cuando su hija menor llegó con un notario a su casa, con la intención de firmar un documento en el que le cedía sus derechos. En dicha reunión estuvo también Núñez, quien le insistió al cantante que no tomará esa decisión en ese momento. Aunque en un principio se negó, la presión de su hija hizo que terminara accediendo.

Tras la muerte de José José y en pleno escándalo mediático entre sus hijos, Núñez contó que la última voluntad del intérprete era ser velado en la Basílica de Guadalupe y enterrado junto a su mamá.

“Quería ser enterrado junto a su madre, junto a doña Margarita, él me lo dijo muy clarito, yo ya se lo expresé a esta niña (Sara Sosa) hasta por mensaje, para que lo sepa, así que ella lo sabe, sabe la última voluntad de su papá, que fuera velado en la Basílica de Guadalupe, porque era guadalupano".

