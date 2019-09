Érika Zaba le dice “adiós” a los escenarios para vivir su faceta como mamá

View this post on Instagram

En 30 años de conocernos, han pasado muchas cosas entre nosotros. Cosas que todos conocen, experiencias, anécdotas y muchos logros. También han habido cosas no tan perfectas como peleas o diferencias de opiniones que nos han puesto a prueba. Con el paso del tiempo, hemos aprendido que el amor entre amigos que son como hermanos, lo puede TODO; siempre podrá TODO. Finalmente ayer les dije adiós por unos meses, me preparo para vivir una nueva faceta que quiero vivir también al máximo. Esto es una breve pausa, pronto volveré con ellos, mis hermanos por elección, regresaré junto con ellos para estar más fuertes que nunca, para vivir todo aquello que hemos planeado y soñado para nosotros y para ustedes. #ov730años #concierto #bendecida #feliz #amigosporsiempre #nomevoy #pop #mexico #musica #momtobe #33weekspregnant #8meses #ahorasireposo