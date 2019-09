Ellen Degeneres confiesa que anduvo con una ex novia de Brad Pitt

Recientemente Brad Pitt visitó el show de Ellen DeGeneres y mientras platicaban sobre su más reciente película Once Upon a Time in Hollywood, el actor se llevó una sorpresa cuando la conductora reveló que había salido con una de sus ex novias.

Rosalía sorprende con un elegante look durante la semana de la moda en Londres Rosalía asistió a uno de los desfiles más importantes de la semana de la moda en Londres y sorprendió con un elegante atuendo.

La reacción de Brad Pitt en el show de Ellen DeGeneres

Todo sucedió mientras ambos recordaban cómo se habían conocido, Brad dijo que había sido en una fiesta de Melissa Etheridge y que había conocido a Ellen mientras ella coqueteaba con su novia, entonces Ellen reveló que después de ese encuentro había salido con otra de sus ex novias.

"De hecho, después esa vez salí con otra de tus ex novias… Hablaremos de eso más tarde."

A lo que Brad respondió con una sonrisa que hablarían de eso después del programa.

Ellen Degeneres

Ellen actualmente está casada con la actriz Portia de Rosi, mientras que Brad Pitt recientemente se separó de Angelina Jolie con quien estuvo casado durante 10 años y con quien comparte seis hijos.

Aunque no revelaron la identidad de la ex novia que compartieron, algunas de las posibles candidatas, son: Jennifer Aniston, Thandie Newton, Gwyneth Paltrow, Robin Givens, Christina Applegate, Jill Schoelen, E.G. Daily, Juliette Lewis y Geena Davis, todas conocidas ex novias de Brad Pitt.

Te recomendamos en video: