«Inconcebible»: La nueva serie de Netflix que visibiliza a las víctimas de violación

Puedes decirme qué pasó ? 5 veces en horas Marie fue expuesta a repetir que le pasó …… Fue violada y 5 veces o más le preguntaron qué pasó y nadie le creyó …..Esta serie de @netflix es lo mejor que he visto en este tiempo ,no se trata de ser feminista para verla o quererla , es que existe gente que hace mal su trabajo y deja a las víctimas cual sea su genero indefensas , no debería estar la frase por suerte existe gente que si hace bien el trabajo …… Basada en hechos reales @toni_colletteofficial siempre genial en todo lo que hace , #merrittweaver y @kaitlyndever unas bkns y todos en general #series #seriesnetflix #actrices #creedme #inconcebible #mujeres #justicia #basadoenechosreales #feminismo