Kim y Kourtney Kardashian se insultan una a la otra en una terrible pelea

Una pelea de hermanas. En un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian y Kourtney Kardashian comparten sus lados de la historia después de su última pelea.

Como se informó anteriormente, Kim cree que Kourtney ha estado robando su estilo y no está contenta con eso. Desafortunadamente, esta disputa llega en un mal momento ya que las Kardashian están en camino a un evento en honor al difunto Robert Kardashian.

"Kim y yo acabamos de entrar en la pelea más grande. Simplemente se estaba volviendo loca. Me está enviando los mensajes de texto más malos, morirías", Kourtney le transmite por primera vez a su amiga Sarah Howard por teléfono. "Ella dice: 'Eres la perra ingrata más grande"". Entonces, dije: "¡Dios! Eres una mujer tan mezquina".

"Oh, ¿todavía estamos peleando? ¡Oh, bien!" bromea. "Esto es una broma", responde la madre de tres hijos.

Mientras Kourtney confía en Khloe y Sarah, Kim recurre a su madre Kris Jenner para transmitir su lado.

"Básicamente, me metí en la pelea más grande con Kourtney hoy porque ella es simplemente una perra. Como, en otro nivel", señala la esposa de Kanye West a la matriarca Kardashian-Jenner. "Entonces, llamé a Kourtney y me gritó por teléfono".

"¿Te gritó?" Jenner responde con incredulidad.

En la versión de los eventos de Kim, Kourtney la acusa de tener el "estilo más flojo". Mientras tanto, en el auto de Kourtney y Khloe, la fundadora de Poosh.com revela que le dijo a Kim que resolviera sus prioridades.

"Le dije: '¿Vas a la escuela para convertirte en abogado y ayudar al mundo y estos son los tipos de problemas que tienes?"", señala Kourtney. "Y ella dice: 'Realmente eres un ser humano miserable y sigues sin entender el problema porque, de repente, te conviertes en algo humanitario y hablas sobre los problemas del mundo, a los que no has contribuido ni una onza el mundo.""

El drama no para en esta familia.

