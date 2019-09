Joaquín Lavín alza la voz tras polémica por foto de Cathy Barriga en ropa interior

La mañana de este miércoles, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, visitó el matinal Bienvenidos, de Canal 13. En este contexto, tuvo que responder a la pregunta planteada por los panelistas, en torno a la polémica por la foto en ropa interior compartida por Cathy Barriga en redes sociales.

"¿Qué le parece la foto de Cathy Barriga en ropa interior?", le preguntaron, a lo que el político respondió: "fotos así hay muchas. El tema es que cuando fue elegida alcaldesa, se puso más recatada. Se puso anteojo, traje de dos piezas, más formal. Una fotito de estas de repente… Normalicemos la situación. No sean tan graves".

Además, lanzó una pregunta dirigida a las animadoras. "¿Ustedes cuántas veces lo han hecho? Deberían hacer el desafío Tonka, Raquel", las invitó. Sin embargo, Tonka Tomicic replicó: "ya sabemos por qué su hijo está llegando tarde", aludiendo a las impuntualidades de Joaquín Lavín Jr. en la Cámara.

"Eso no tiene defensa. A la Cathy la defiendo, a Joaquín por los atrasos no. Tiene que arreglar eso, tiene que corregir eso. Yo no lo voy a defender. Unas cosa es el papá, otra cosa es el hijo", aclaró el alcalde de Las Condes.

Alejandra Valle defiende foto en ropa interior de Cathy Barriga: "Su cuerpo, su decisión" La alcaldesa de Maipú fue criticada por publicar un destapado registro en redes sociales

Te recomendamos: