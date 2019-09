Harry Styles revela porque rechazó el papel del Principe Eric en La Sirenita

Harry Styles decepcionó a muchas de sus fans cuando al poco tiempo de que se diera a conocer que él interpretaría al Principe Eric en la película live action de La Sirenita, rechazó el papel. Aunque en el momento el cantante no dio detalles de porque había decidido no participar en el proyecto, recientemente reveló la verdadera razón por la que no regresará a la pantalla grande.

Harry Styles revela la razón por la cual rechazó actuar en La Sirenita

En una entrevista con The Face, Harry declaró que había decidido no interpretar el papel del príncipe Eric porque en este momento se encontraba más enfocado en su carrera musical que en la actoral y su prioridad es sacar nueva música.

Al mismo tiempo reconoció que quienes se encuentran trabajando en la versión live action de La Sirenita contaban con gran talento y esta seguro de que el resultado final sorprenderá a los fans de Disney.

"Todos los involucrados en la película son increíbles. Así que creo que será genial. Voy a disfrutar viéndola, estoy seguro"

Hasta ahora no se ha anunciado a otro posible candidato para tomar el papel del Principe Eric, pero se cuenta con la participación de Halle Bailey como "Ariel", Melissa McCarthy como "Úrsula", Jacob Tremblay como "Flounder", y Awkwafina en el papel de "Scuttle".

