Alejandra Guzmán revela lo que pasó con el ex novio de su hija, la causa de su separación

Tras un tiempo en silencio, Alejandra Guzmán ha vuelto a hablas sobre lo que la llevó a sepaarse de su hija Frida Sofía. Hace unos días, durante una conferencia de prensa, fue muy contundente al decir que sería incapaz de hacer algo que lastimara a su hija y que siempre le deseaba lo mejor.

Ahora, en una entrevista para "Un Nuevo Día", la Guzmán reveló qué fue lo que pasó con Christian Estrada, ex novio de Frida, con el que supuestamente tuvo una relación a sus espaldas.

Alejandra explicó que el acercamiento que tuvo con Christian fue debido a que ella trabaja con sus hermanos gemelos Jesús y Antonio Estrada, quienes son sus estilistas.

"Que piensen que yo llegué a acostarme con alguien que anduvo con mi hija …eso jamás. Yo trabajo con Antonio y Jesús Estrada, ellos son sus hermanos gemelos. Pero él llegó a casa de sus hermanos, no fue a verme a a mí"

Además, reveló que la primera vez que coincidieron, fue durante su cumpleaños el pasado mes de febrero y posteriormente cuando Christian viajó a México.

"Fue mi cumpleaños, de ahí me fui a comer y dormir porque me tomé como tres botellas de vino y basta. Hubo un mariachi, recuerdo tres canciones y me volví a dormir. Yo estaba cansada y no quería tanta fiesta. Pero no yo quería que viniera y tampoco lo invité"

De acuerdo con la cantante, la segunda vez que se vieron fue porque Christian se acercó a ella para pedirle ayuda con Frida y lo hizo acompañado de sus hermanos. Así mismo dijo estar muy molesta por la forma en la que ahora exhibe su intimidad.

"Yo no lo escondí porque cuando vino a México vino con sus hermanos. Me pidió ayuda para Frida y eso se me hizo muy noble pero ya no me gusta la manera en la que ha expuesto su intimidad porque eso sólo es entre ellos dos. Yo te juro por mi madre, mi padre y mi hija que todo eso es falso"

Durante la entrevista, Alejandra se mostró visiblemente afectada por todo lo que está viviendo y afirma que lo único que desea es una reconciliación con su hija.

"Se trata de que Frida y yo resolvamos las cosas, de que nos acerquemos y arreglemos las cosas. Pero yo no tengo nada de qué arrepentirme más que de los errores que cometí cuando ella era niña"

