"A mi hija le deseo lo mejor": Alejandra Guzmán busca reconciliarse con Frida Sofía

“¿Tú crees que yo le voy a hacer eso a mi hija?", dijo la cantante.

Frida Sofía se ha convertido en el miembro más polémico de la llamada 'Dinastía Pinal', luego de la guerra que sostuvo con su sobrina Michelle Salas y las agresivas declaraciones en contra de su propia madre.

La joven expuso en diversas ocasiones el "maltrato" que había sufrido por parte de la intérprete y que se sentía abandonada y traicionada por ella. También aseguró que le había "bajado" a sus novios cuando era más joven y que a principio de año estuvo con Christian Estrada, razón por la que decidió abortar al bebe que esperaba con él. .

'La Guzmán' ya había negado esta situación sin embargo, aprovechó la conferencia de prensa para reiterar que lo único que busca es una reconciliación con su hija y aseguró que siempre le deseará lo mejor.

“A mi hija le deseo lo mejor. Tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Desde pequeña la metí a estudiar, me da gusto que haga lo que ella quiera. Que tenga su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer”, dijo la cantante.

A principios de julio, Frida publicó un comunicado en el cual decía estar "arrepentida" de sus reacciones, así como de las cosas que ha dicho de su madre.

"No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que sele dieron, ella lleva muchos años tratando de pelear con sus demonios y no me puedo tomar personal lo que no pueda lograr"

Sin embargo, días después volvió a arremeter contra ella pues la intérprete habló sobre un supuesto trastorno bipolar que tiene su hija.

"Necesita terapia y amor propio", aseguró Alejandra Guzmán quien además dice entender que su hija no esté en su mejor momento. “He tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años”, dijo.

