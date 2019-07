Frida Sofía se arrepiente de haber atacado a Alejandra Guzmán

Frida Sofía se ha convertido en el miembro más polémico de la llamada 'Dinastía Pinal', luego de la guerra que sostuvo con su sobrina Michelle Salas y las agresivas declaraciones en contra de su propia madre, la cantante Alejandra Guzmán.

La joven expuso en diversas ocasiones lo "mala madre" que había sido la intérprete con ella y que se sentía abandonada y traicionada por ella; también aseguró que le había "bajado" a sus novios cuando era más joven y que actualmente lleva una relación casual con uno de ellos.

Sin embargo, las cosas se pusieron más intensas cuando publicó una serie de videos en los que muestra los daños físicos que le hizo y lo "dolida" que estaba por dicho maltrato.

Ahora, Frida compartió un comunicado en el que dice estar "arrepentida" de sus reacciones, así como de las cosas que ha dicho de su madre.

"Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuado con cordura. En ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguí los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí", se lee en la publicación.

"No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que sele dieron, ella lleva muchos años tratando de pelear con sus demonios y no me puedo tomar personal lo que no pueda lograr"

Desde niña, Frida estuvo presente en la ajetreada vida de su madre, quien no dejó de trabajar durante todo su embarazo y hasta dar a luz. Sin embargo, cuando tenía 12 años, sufrió dos intentos de secuestro, lo que llevó a "La Guzmán" a tomar la decisión de enviarla a los Estados Unidos, primero por 6 años a Connecticut y después estaría por 3 en Miami, aunque fue ahí donde se estableció hasta la fecha. En varias ocasiones, Frida aseguró que su madre le pagó todo lo que tuvo mientras crecía por ello, en el comunicado aceptó que "sí cumplió" en ese aspecto.

"Todos tenemos la fantasía de una Mamá amorosa , que te apoye de manera incondicional ; económicamente sí cumplió y se lo agradeceré eternamente"

Finalmente, Frida confiesa que el problema entre ambas, siempre ha estado en las adicciones de la cantante.

"El coraje que tengo está dirigido a esa terrible enfermedad que se llama ADICCIÓN, algo que nunca pudo combatir y hoy me doy cuenta que no fue personal en contra de mí, aunque creciendo siempre me sentí así"

"No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar. Lo mejor entre nosotras es la distancia"

"La Guzmán" e había mantenido en silencio con respecto a las palabras de su hija pero durante una entrevista para Imagen TV, aseguró sentirse "herida" pero que la amaba y que estaba ahí para ella

"Entonces yo decidí alejarme, porque en algún momento pues sí me puede llegar a hacer daño, y me hace daño", relató la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. "Creo que mucho alcohol y resentimiento, muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver porque de que he estado ahí, he estado ahí", agregó al ser cuestionada sobre el maltrato del que la acusa Frida.

