Vesta Lugg confirma quiebre en su relación con sentida reflexión

A través de una columna publicada en su revista digital Muy Vesta, Vesta Lugg comunicó el fin de su relación con Ezequiel Páez. La actriz habló del tema en una columna, en la que se sinceró respecto a su estado amoroso tras finalizar su vínculo con el transandino.

"Estoy en una etapa donde sé que es el momento de ser y hacer", dijo. "Entonces, estoy soltera, sí, lo estoy. Pero no estoy sola, me tengo a mí, y ese es mi estado amoroso actual", señaló.

Sobre las razones del quiebre, explicó que fue por su agenda laboral y la falta de tiempo para su pareja. "Por qué será que después de cada una de mis relaciones termino concluyendo lo mismo: necesito pololear conmigo misma un tiempo. ‘Te amo, pero me amo más a mí’, y hoy eso no va de la mano", reflexionó.

También dijo estar convencida de que no necesita a nadie para ser feliz. "Creo que, si te visualizas como una mujer casada y con 3 hijos, es igualmente válido que querer estar soltera, disfrutar de tu sexualidad y de tu vida como se te dé la gana", escribió.

Finalmente, Vesta Lugg le dedicó unas palabras a sus exparejas. "Perdón, perdón a mis ex. Tengo solo buenas palabras para ustedes y quizá fui egoísta al comenzar sabiendo que mi naturaleza me iba a llevar a terminar. Y para ti, el que está leyendo sabiendo que esto es una reacción a nuestra historia de amor, que ha sido la más linda que he vivido. Discúlpame por ser un tornado y haber pretendido que lo fuésemos juntos. Claro está que esa ecuación no funciona ni en la naturaleza ni en la vida real. Al menos a mí no me funcionó", cerró.

Recordemos que Vesta Lugg confirmó su relación con Ezequiel Páez en septiembre del 2018. La fashionista compartió un registro junto al argentino en redes sociales, junto a un amoroso mensaje. "Cuando lo encuentras y decides no soltarlo", escribió en dicha ocasión.

