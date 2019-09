Doctora Cordero desmenuza a Jordi Castell: "Es arrogante, agresivo y descalificador"

El pasado fin de semana, Jordi Castell estuvo en el centro de la polémica tras protagonizar un altercado con una mujer de 64 años, en la comuna de Vitacura. El hecho ocurrió cuando ambos involucrados se encontraban en un taco en Américo Vespucio con Las Hualtatas. En ese instante, la mujer que transitaba en su vehículo detrás del fotógrafo, le tocó la bocina, provocando que este se bajara del auto.

Posteriormente, ocurrió un intercambio de palabras. Y mientras que la mujer asegura que el comunicador la agredió pegándole una cachetada, el aludido desmintió la información agregando que fue insultado por dicha persona. "Me dijo 'degenerado', para luego subir su ventana otra vez", explicó en conversación con LUN.

El hecho fue abordado por varios medios de prensa y programas de espectáculo, incluyendo los matinales. Y es que los famosos no quedaron ajenos al altercado, que también fue materia de análisis para la psiquiatra María Luisa Godoy, también conocida como doctora Cordero.

La especialista se refirió al tema en su programa Sentido Común de radio El Conquistador, en donde repasó a Jordi Castell. "Yo no lo conozco. Y no me interesan las fechorías de Jordi Castell. Yo lo que puedo decir es que él a mí me sacó una fotografía con el diputado Ávila, cuando todavía no era senador, porque nos llamaron 'Los sin filtro' e hicieron un mini artículo (…) Entonces ahí lo conocí porque me sacó fotos. Yo nunca he hablado con él, no lo conozco", dijo.

Sobre su relación con el fotógrafo, explicó que no tienen cercanía. "Me habré topado a lo mejor en un pasillo, pero afortunadamente nunca lo conocí. Él es arrogante, muy agresivo y muy descalificador. En condiciones habituales, cuando no está en cámara", sostuvo.

Respecto a la actitud del comunicador, la doctora Cordero señaló que no es tan amable como parece. "Cuando está en cámara, como todas las figuritas de la televisión, vende la pomada. Venden la pomada, son todos sonrientes, encantadores y divertidos, pero son hipopótamos en brazo de pesados y antipáticos".

