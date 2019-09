Jordi Castell desmiente a mujer de 64 años que lo denunció por agresión: "Jamás la toqué"

El sábado por la tarde, Jordi Catell y una mujer de 64 protagonizaron un altercado que derivó en un procedimiento policial. El incidente ocurrió en la comuna de Las Condes, mientras ambos se encontraban en un taco.

La hija de la mujer involucrada dio declaraciones al respecto. El ex panelista de Maldita moda y la demandante iban transitando en sus respectivos autos por Américo Vespucio con Las Hualtatas. "De repente había un auto detenido, mi mamá toca la bocina. Se baja el copiloto. Mi mamá lo identifica como Jordi Castell, y el copiloto le dice 'qué te pasa mongólica' y le hace un gesto como que estuviera loca", relata a CHV.

"Mi mamá no lo pescó, bajó el vidrio como para decirle 'oye, Jordi, cálmate. Sigue el auto detenido, mi mamá acelera para adelantarlo y poder moverse y el auto se le tira encima. Jordi se baja, con su puerta raya y le hace un topón al auto de mi mamá y le dije 'qué te pasa, vieja asquerosa, vieja guatona asquerosa'. Se le tira encima, mete su cuerpo dentro del auto de mi mamá y le pega una cachetada", agrega la hija de la mujer de 64 años, identificada como María José Castro.

"En el fondo nuestro reclamo es que cómo es posible que una persona que pertenece a una minoría sexual sea capaz de ofender a alguien diciéndole que es mongólica, en un país que está tratando de avanzar a la inclusión y, además, donde él sale haciendo publicidad diciendo que 'maricón el que le pega a las mujeres' y él le pegó a una de la tercera edad. Nunca se disculpó y siempre negó todo", dijo Castro en conversación con mega.cl

La mujer de la tercera edad se dirigió 17° Comisaría de Las Condes para denunciar al fotógrafo por agresión. Más tarde, Castell tuvo que ir a dar su versión de los hechos. La denuncia que fue ingresada al Ministerio Público.

La versión de Jordi

El fotógrafo conversó con LUN y dio su testimonio. "Íbamos en el auto (él y su novio, Juan Pablo Montt), miro y era una señora que venía atrás, tocando la bocina. Entonces me bajé y le dije hacia su auto '¿te tomaste las pastillas hoy?'. Ahí me volví a subir. Ahí ella bajó el vidrio y me gritó insultos. Me dijo 'degenerado', para luego subir su ventana otra vez", sostiene al medio escrito.

"Me bajó la indiada, lo reconozco. Entonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella, y le pegué un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado. Jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma", afirma Jordi.

"La señora se puso a gritar y decir que yo le había pegado. Antes dijo que me iba a grabar y funar. Se juntó la gente, incluso un caballero medio alemán le dijo que yo nunca le había pegado", cuenta.

"Quedé un poquito en shock porque que me digan degenerado me violenta. Eso me hizo sobre reaccionar. Quizás sí, fui un poco irritable, pero ya venía con bocinazos durante varias cuadras. Por ahora no lo estoy pasando fabuloso con todo esto, pero estoy tranquilo porque las cámaras van a mostrar si yo realmente le pegué a la señora o no. Vamos a ver quién dice la verdad", enfatiza Castell.

