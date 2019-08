7 lecciones que nos ha dado Aislinn Derbez, y deberíamos seguir todas las mujeres

View this post on Instagram

Demasiado genio, de ese talento inexplicable y con un corazón hermoso, pueden creer que @henryjimenz sólo tiene 21 años? 😱 Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chingo), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario 🤔. Ah! Y si les gusta mi traje de baño es de @pissaro.swimwear 😍