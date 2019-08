Rafael Araneda responde a Carola de Moras tras asegurar que volvería a trabajar con él

Antes de partir a Estados Unidos a desenvolverse como animador de Univisión, Rafael Araneda hizo una parada en el matinal de Chilevisión, un lugar que no visitaba desde que se produjo su salida en diciembre del año pasado. El animador dejó la casa televisiva tras la fuerte polémica protagonizada con Carola de Moras, que durante su participación en el programa Sigamos de Largo, de Canal 13, admitió que volvería a trabajar con él.

"Obvio que sí, ¿por qué no? Es un gran profesional, le tengo un cariño gigante, independiente que nos hayamos distanciado por razones que los dos bien sabemos. No tengo ningún motivo para decir que no trabajaríamos juntos", dijo la ex animadora de Viña.

A propósito de estas palabras, los panelistas de Viva la Pipol le preguntaron por su opinión. El animador no se mostró sorprendido y además aclaró que el tema siempre lo tuvo resuelto. "No me extraña nada lo que ella dijo. Yo siempre resuelto. Yo hablo por mí, mirando a los ojos y aquí hay muchos testigos de lo que sucedió (en CHV) y no corresponde darle más vuelta", explicó.

El nuevo proyecto de Rafael Araneda comienza el 8 de septiembre. "Vamos en directo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche", contó.

