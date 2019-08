"¿Volverías a trabajar con Rafael Araneda?": Carola de Moras se sincera tras polémica con el animador

Carola de Moras y Daniela Kirberg fueron invitadas al estelar de Canal 13 Sigamos de Largo, para hablar sobre su nuevo programa Cosa de Mujeres, de TV+.

Durante la conversación, abordaron distintos temas como sus carreras televisivas y aspectos personales, pero hubo un punto que la ex animadora de Viña no pudo esquivar: su relación con Rafael araneda tras la polémica por el caso de Katy Winter.

En la sección "La pregunta del pueblo", una persona planteó sus dudas frente al conflicto. "¿Volverías a trabajar con Rafael Araneda?", le dijo, a lo que Carola de Moras no se limitó en contestar.

"Obvio que sí, ¿por qué no? Es un gran profesional, le tengo un cariño gigante, independiente que nos hayamos distanciado por razones que los dos bien sabemos. No tengo ningún motivo para decir que no trabajaríamos juntos", señaló.

En ese momento, Fran García-Huidobro recordó la gran cercanía que mantuvieron por años, y también la carrera que construyeron juntos como animadores en la televisión y en el Festival de Viña.

"Éramos bien cercanos. Fue difícil, fue un momento duro, fue un mes donde se rompieron las confianzas. Nada, nos distanciamos, como puede pasar en cualquier lugar", comentó de Moras.

"Muy bien que además tú tengas la sensación de que estas cosas se pueden reconstruir", agregó Sergio Lagos. "Por supuesto", cerró de Moras.

