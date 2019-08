Demi Lovato revela la razón por la cual no asistió a los MTV VMA's 2019

Después de haber celebrado su cumpleaños junto a Arianna Grande, Demi Lovato ha compartido algunos de los momentos que ha pasado de vuelta en casa junto a sus perros y su familia cercana a través de sus redes sociales, por lo que sus fans esperaban que esta entrega de los premios MTV VMA's 2019 marcara su regreso a las alfombras rojas, sin embargo no fue así debido a una importante razón.

A través de sus historias de Instagram, Demi explicó que no asistiría a los MTV VMA's 2019 debido a que se encontraba ocupada realizando un proyecto ultra secreto con el que sorprenderá a sus seguidores.

"Ok, no puedo decirles lo que estoy haciendo hoy pero pronto lo averiguarán. Es algo que me hace muy feliz y no puedo parar de reír, así que ahora intentes adivinar de qué se trata."