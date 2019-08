Coté López fue funada por su padre en redes sociales

Coté López es una de las chilenas más populares en redes sociales. Una posición que se ha ganado no solo por su belleza, sino que también por su simpatía, algo que deja ver publicación tras publicación y frente a la cual sus seguidores no quedan indiferentes.

Al parecer, su humor fue herencia de su padre Gonzalo López, que recientemente publicó una fotografía de la modelo con un hilarante mensaje que sacó carcajadas entre los usuarios de Instagram. En el registro, aparece Coté López saliendo del mar con traje de baño. Un momento que compartió en la red social y que acompañó con la palabra "funa". "No más plástico al mar", agregó.

Las reacciones a la imagen no tardaron en aparecer. Sin embargo, sus seguidores no fueron los únicos que se divirtieron con el hecho, ya que la modelo se lo tomó con humor y lo compartió en sus historias con el mensaje: "ya, si igual te salió weno".

Recordemos que hace algunas semanas, Cote López se mudó junto a su familia a Arabia Saudita, en donde se radicaron debido al trabajo de su esposo Luis Mago Jiménez, que firmó un contrato para jugar en el equipo Al Ittihad.

Tras su llegada al Medio Oriente, la modelo ha compartido algunos detalles de su nueva rutina. Pero, sin duda, el uso de la abaya es lo que más ha llamado la atención. Se trata de una túnica holgada de color negro que tiene que usar cuando sale a la calle.

"Yo lo encuentro genial. Es maravilloso, lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme", contó sobre su nueva vestimenta a Página 7. "Para las extranjeras no es obligación. Pero sí tendré que usar abaya (esta especia de túnica) que me tapa del cuello a los pies", explicó, indicando que si bien no tiene que usarla dentro de su casa, sí tiene que hacerlo cuando sale a la calle.

"Es divertido porque puedo andar con pijama debajo y nadie se da cuenta", agregó.

Revisa su reacción a continuación:

Te recomendamos: