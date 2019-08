Coté López muestra su túnica por primera vez: "Lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme"

Días antes de dejar Chile, Coté López anunció que su vida daría un tremendo vuelco, especialmente por la manera en que tendría que vestirse. La modelo partió junto a su familia a Arabia Saudita, en donde se radicaron debido al trabajo de su esposo Luis 'Mago' Jiménez, que firmó un contrato para jugar en el equipo Al Ittihad.

Apenas días después de su llegada al Medio Oriente, la modelo compartió registros de su nueva rutina. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la transformación de su clóset, ya que según había anunciado previamente, tendría que usar túnica.

Recientemente, mostró la primera imagen luciendo su nueva imagen. Coté López apareció en sus historias vistiendo un traje completamente negro que cubre todo su cuerpo. "Probando mi nueva ropa", escribió sobre la imagen, en la que aparece bastante contenta.

"Yo lo encuentro genial. Es maravilloso, lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme", contó sobre su nueva vestimenta a Página 7.

Además, detalló que no tendrá que usar velo para cubrir su cabeza. "Para las extranjeras no es obligación. Pero sí tendré que usar abaya (esta especia de túnica) que me tapa del cuello a los pies", explicó, indicando que si bien no tiene que usarla dentro de su casa, sí tiene que hacerlo cuando sale a la calle.

"Fui al mall con ella porque tenía que ir al supermercado y a comprar un chip, pero es divertido porque puedo andar con pijama debajo y nadie se da cuenta", contó entre risas.

Coté López también se refirió a sus primeras horas en Arabia Saudita. "Igual venía un poco temerosa, por todas las restricciones que tienen. Pero lo encontré maravilloso, me encantó el lugar donde vamos a vivir, sobre todo para los niños", dijo.

