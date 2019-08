Taylor Swift revela la fuerte batalla de su madre contra el cáncer en su última canción

Recientemente Taylor Swift lanzó su más reciente álbum "Lover" el cual contiene una de las canciones más personales que la cantante ha escrito, "Soon you'll get better" habla sobre la dura batalla de su madre contra el cáncer durante años.

Taylor Swift se sincera sobre la enfermedad de su madre

En marzo de este año, Taylor Swift confirmó que el cáncer de su madre había regresado y decidió plasmar su dolor en la las letras de su canción que detallan la forma en que ella y su familia han lidiado con la enfermedad desde que ella era pequeña.

"En la oficina del doctor, no te dije que tenía miedo… Odio hacer esto sobre mí, pero ¿Con quién se supone que debo hablar? ¿Qué se supone que debo hacer si no estás tú?"

En la canción que interpreta junto a Dixie Chicks, se escucha cómo la cantante intenta no llorar mientras realiza la grabación y durante la presentación del álbum confesó que había sido muy difícil escribir esa canción y que aún no podía cantarla por la carga emocional que conlleva.

Al mismo tiempo ha declarado que su álbum es una celebración del amor con todas sus complejidades y caos por lo que tomó la decisión junto a su madre de compartir esa historia.

A continuación puedes escuchar la canción que Taylor dedica a su madre.

