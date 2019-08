Polémicos tuits de Shawn Mendes provocan molestias y lo acusan de 'racista'

Muchos usuarios de redes sociales se mostraron enfurecidos por unos comentarios publicados a través del Twitter de Shawn Mendes, pues muchos consideraron que eran ofensivos y racistas, sin embargo, estos tuits son de hace varios años atrás.

Estos tuit fueron hechos cuando el cantante apenas tenía 14 años y no tenía idea que en el futuro tendría una fama mundial. Los comentarios fueron eliminados, sin embargo, como suele ocurrir, fueron guardados en capturas de pantalla y ahora sacados a la luz.

“Un hombre negro brinca de la ventana para escapar, nada nuevo“, “Soy negro, ¿vamos a fumar o qué?” y “Las chicas negras con piel más clara“, son algunos de los comentarios realizados por Shawn en aquella época.

Shawn Mendes se disculpó con sus seguidores

El cantante recibió cientos de críticas y muchos los señalaron como un “racista”, sin embargo, el famoso aprovechó una sesión en vivo de preguntas y respuestas para defenderse.

“Hay muchas cosas que se deben superar pero creo que también las cosas que viste, yo tenía amigos que cuando tenía 14 años tomaban mi teléfono y publicaban cosas suyas porque pensaban que era divertido que yo tuviera 2.000 seguidores, y ellos publicaban fotos suyas y yo no pensaba nada al respecto”, dijo el cantante en su intento de aclarar la situación.

Reiteró sus disculpas a los seguidores y aclaró que no sabía que tendría estas consecuencias.

“No tenía ni idea de que tendría 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor. Pero sí, totalmente, me disculpo por todo lo sensible que he dicho en el pasado, pero habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad“.

