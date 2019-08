Exnovio de Frida Sofía le reclama públicamente por abortar el bebé que esperaban

View this post on Instagram

#Repost @naty_hernandezz._ ・・・ Ella es @ifridag , quizás ella no me conoce pero yo soy la misma chica que maneja su cuenta de fan de @fridasofiamiangel . Hoy quiero decir con voz alta que cada mujer es libre , y que nuestro cuerpo es nuestro propriedad. Vi algunas publicaciones , algunas acusaciones , y cosas feas , como siempre la prensa haciendo de las suyas para obtener rating y un hombre que no tiene respeto , que quiere su momento de fama . La verdad yo soy una chica al igual que Frida y si un día en mi vida quiero tomar la decisión de abortar , de cambiar algo de mi cuerpo , de hacer una cirurgia , es mi CUERPO ! Y para acabar con este tema , antes de ser madre hay que tener una sensación de seguridad de estabilidad con tu pareja o tu familia o simplemente sentirte lista , así que dejen la gente vivir , RESPIRAR , no hacen daño a nadie ! Mas bien es nuestra sociedad que esta destruyendo a los demás . Mi @ifridag si ves eso , sabes que te amo y te apoyo , siempre estaré aunque no vivimos en el mismo país , pero estoy segura que pronto nos veremos te mando millones de besos , cuídate y concéntrate en tus metas y tus sueños ❤️✨