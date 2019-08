Así responde Verónica Castro tras su salida de 'La Casa de las Flores'

Verónica Castro reaccionó a todas las especulaciones que hay acerca de su salida de la serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’, sobre todo luego de que el propio director, Manolo Caro, posicionara la etiqueta #QEPDVirginiadelaMora.

Los fanáticos de la serie se mostraron inconformes con la decisión que excluye a Verónica Castro y revolucionaron las redes sociales con sus opiniones.

La actriz no tardó en recordar las razones por las que había dejado el proyecto y compartió una entrevista que había ofrecido al programa Ventaneando.

Verónica Castro aclaró que no tuvo problemas con director de La Casa de las Flores

¡QUE SIEMPRE NO! Verónica Castro confirma que no hará la secuela de 'La … https://t.co/G0pG8Gl2o6 vía @YouTube Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo Y un poquito de atención se pueda aclarar todo.Gracias🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019

"Perdón, pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo y un poquito de atención se pueda aclarar todo. Gracias", tuiteó la actriz y conductora.

Solo por respeto al público que me sigue les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte yo cobro cuando trabajoY me cuesta mucho hacerlo pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019

"Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo", señaló en la entrevista.

Tanto Verónica como Manolo aclararon que siguen manteniendo su amistad y que asumieron la situación con profesionalismo.

La Casa de las Flores: cuándo se estrena la segunda temporada en Netflix Cecilia Suárez y Aislin Derbez vuelven como protagonistas

"Lo amo tanto y me ama a mí, espero que me escriba algo más adelante. Cuando hablé con la gente de Netflix me dijeron que estaban interesados en hacerme algo para mí. Y ahí nos quedamos. Entiendo perfectamente a Manolo, que lo están volviendo loco. Primero que sí, y luego que no, ahora que nada más los primeros capítulos y después la pura voz", declaró.

Ay miren, lo que todos es pe ra ban. La casa de las flores regresa el 18 de octubre. 💐 pic.twitter.com/6Eb69ZD5H1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 15, 2019

Por su parte, Manolo aseguró en un tuit: "Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, eso es todo! El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante… Gracias!”

Te mostramos en video: