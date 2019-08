Confirman que "Verdades Ocultas" seguirá al menos hasta el 2020

Verdades Ocultas es conocida como la teleserie sin fin, y cada día ese nombre cobra más sentido. La producción de Mega es la más larga de la televisión chilena y prueba de ello son los más de 500 capítulos emitidos, que siguen sorprendiendo por los inesperados giros de la trama.

En julio, se vivió uno de los hitos más llamativos cuando Agustina, personaje que se había operado el rostro para hacer coincidir la salida de la actriz Carmen Zabala debido a su embarazo con el ingreso de Javiera Díaz de Valdés en su reemplazo, se sometió nuevamente a una cirugía para retomar su antiguo rostro.

El enorme vuelco en la historia fue uno de los temas más comentados en redes sociales en su momento, ya que muchos se mostraron sorprendidos por lo bien que había resultado la operación y las nulas secuelas que esta dejó en la cara del personaje.

"Verdades Ocultas": Agustina colapsó al ver su antiguo rostro y las redes sociales estallaron La actriz Carmen Zabala volvió a "Verdades Ocultas"

Pese a la extraordinaria situación, este no es el único caso que ha sorprendido a los televidentes. En el pasado, la teleserie sufrió la muerte de uno de sus personajes, cuyo intérprete volvió a aparecer con un nuevo nombre. La actriz Javiera Díaz de Valdés se refirió a estos giros indicando que cuando ella formó parte de la producción, trató de no cuestionar nada. "Es una teleserie que tiene permiso para todo, no es realista. Falta que lleguen los marcianos o algún personaje sea un extraterrestre. Todo está permitido, entonces es incuestionable. Es solo jugar y jugar, pero con la mayor verdad posible", dijo.

Pero, ¿cuánto falta para que termine Verdades Ocultas? Al parecer, mucho tiempo más. De acuerdo con el productor ejecutivo de la teleserie Patricio López, el equipo se encuentra trabajando en una nueva parte que hará que la teleserie dure, al menos, hasta el año 2020.

"Cuando se inició este formato pensamos que era un proyecto que reunía muchas condiciones para seguir escribiéndose un tiempo más largo que el de una teleserie diurna normal. Lo claro era que si lográbamos conectar y tener éxito con la audiencia, se podía seguir escribiendo. Así fue concebida Verdades Ocultas. Si esto no se explicitó en un inicio, fue porque no se planificó originalmente de esa forma como lo hacen en Estados Unidos o España, donde hay producciones que duran años", dijo en conversación con LUN.

"Ahora estamos trabajando una nueva etapa del guión, una próxima extensión de la producción que se grabará desde octubre y eso implica que seguiremos con Verdades Ocultas, al menos, hasta el próximo año", reveló.

Carmen Zabala y el regreso de Agustina en "Verdades Ocultas": "Traté de hacerla lo más humana posible" "Es un personaje que me gusta mucho hacer", reconoce la actriz

Te recomendamos: