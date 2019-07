Javiera Díaz de Valdés analiza "Verdades Ocultas": "Falta que lleguen los marcianos"

La teleserie Verdades Ocultas dio un giro rotundo el año pasado, cuando Carmen Zabala tuvo que restarse de la producción debido a su embarazo, siendo reemplazada por Javiera Díaz de Valdés en su papel de Agustina.

La actriz estuvo cerca de un año en las pantallas de Mega, hasta que su colega regresó y retomó su rol con una vuelta que impactó a muchos. Esto, debido a que para hacer el cambio, el personaje fue sometido a una operación de rostro, la que posteriormente se revirtió para quedar con su aspecto original.

Si bien la transformación sorprendió a los televidentes, quienes tampoco quedaron indiferentes fueron las mismas intérpretes. En el caso de Javiera Díaz de Valdés, las variaciones del guion se convirtieron en todo un reto al que se refirió en conversación con Mujer Dínamo.

"Fue un desafío porque llegué a reemplazar a una actriz, una persona que es mucho menor que yo y que ya tenía un personaje armado y llegué yo, una actriz muy distinta y la reemplacé en una situación súper rara. Como que se había operado la cara y llegaba yo. Entonces era muy desafiante, como hacer con verdad todo eso. Además todas las situaciones eran muy extremas, atropellar a la madre, robarse al hijo. Culebrón máximo", señaló.

Sobre estas vueltas, dijo: "Yo al menos traté de no pensar y solo hacer, traté de no cuestionar nada. Es una teleserie que tiene permiso para todo, no es realista. Falta que lleguen los marcianos o algún personaje sea un extraterrestre. Todo está permitido, entonces es incuestionable. Es solo jugar y jugar, pero con la mayor verdad posible".

"También era un desafío que la gente me aceptara, porque a la gente no le gustan esos cambios tampoco. Y le tenían mucho cariño a la actriz. Además, ella es más cómica y yo tomé el rol de una manera mucho más densa, porque no sabía de qué otra forma tomarme esas situaciones", expresó.

Además, Javiera Díaz de Valdés se refirió al recibimiento que tuvo su actuación por parte del público. "Fue bien impresionante, porque hace años que no estaba en televisión y todo el mundo ve esta teleserie parece. Todo el mundo te saluda en la calle, es realmente un fenómeno", sostuvo.

También tuvo palabras respecto de la popularidad que alcanzó por la teleserie. "Me había pasado, pero no a este nivel. Y eso que la teleserie lleva dos años y yo creo que va a ser eterna, jajá", dijo.

"Antes era familiar para la gente y no me tenían tan identificada. Pero ahora no y en un tiempo fue bien cansador, porque estaba todo el día encerrada grabando y después al salir como que uno no descansa si estás con las miradas encima todo el rato", cerró.

