Leonora en picada contra Dani Castro por polémica con Naná: "Yo no estoy para el juego de ella"

Era la voz que faltaba. Tras días de completo silencio, Leonora finalmente alzó la voz y se refirió a la polémica originada por las declaraciones de Naná en el programa No Culpes a la Noche, en donde reveló que la amistad que habían forjado ambas junto a Dani Castro, se perdió cuando finalizó la primera temporada de MasterChef.

"Eran compinches mías. Prometieron venir a verme y no vinieron nunca más", comentó la querida abuelita, provocando un verdadero remezón a cinco años de que terminara el espacio de cocina. Sus palabras generaron molestia entre sus fanáticos, quienes arremetieron en contra de la influencer a través de redes sociales. Debido a esto, Dani Castro salió a dar explicaciones y se defendió indicando que de todos los que salieron del programa, solo ella mantuvo el contacto con Naná. Pero no fue lo único, ya que también arremetió en contra de Ignacio Román y Leonora.

Sobre estos últimos, indicó que ellos sí se habían olvidado de la abuelita y que ni siquiera la habían llamado. Sin embargo, el rostro del asaíto desmintió esta información. "La Dani está tirando la bolita para que otro la enceste, porque yo con la Naná tuve muy buen feeling. En el programa tuvimos muy buena cercanía, a la que más le conversaba mis problemas, mis cosas íntimas de mi familia", dijo en conversación con Intrusos.

La otra versión

A días de que surgiera la polémica, Leonora conversó con el matinal magallánico Juntos Otra Mañana, en donde señaló que sería la última vez que se referiría al tema.

"No le quiero dar más pantalla a Dani", partió diciendo. "Me voy a referir a ella porque ella fue la que me atacó. Efectivamente ella me regaló a mí dos millones de pesos, que hicimos un trato, que era la Naná, yo y Daniela. Quien ganara de las tres, tenía que regalarle dos millones a cada una. Fue un trato que hicimos, nos dimos la mano, y Daniela conmigo cumplió", dijo, aludiendo a las palabras de Naná, quien aseguró que la cocinera le había pedido el dinero a la influencer, provocando su molestia.

"Quiero aclarar que yo en ningún momento a Daniela Castro la hostigué, en ningún momento la obligué. Porque ella, cuando le pagaron su premio, me llamó a mi casa y me dijo: 'Leo, me pagaron, dame el número de tu cuenta para depositarte", agregó.

"Si yo le hubiera hecho tanto daño, como dice ella, no se hubiera ido a Italia conmigo en octubre", continuó. "Entonces me extraña que ella diga que yo la hostigué para que ella me pagara el premio, lo cual para mí es mentira. Y si ella quiere armar polémica, es su cuento, pero yo no estoy para el juego de ella", añadió.

"No le creo"

Sobre su relación con Naná, aclaró que si bien ella no la ha llamado, sí tenía una relación especial con Dani Castro. "Si ella no la llamó, es problema de Daniela, que ahora ella diga que sí lo hizo… A mí no me consta y tampoco voy a juzgar eso. Yo creo en la palabra de Naná, y si ella la ha llamado y no le ha contestado, es por algo", explicó.

"Yo el tema lo cierro aquí. Ella verá si sigue haciendo polémica, si quiere pantalla", dijo, calificándola de "fome". "Se lo voy a decir aquí y en la quebrá del ají: es fome. Y que arme estas polémicas después de cinco años… Y fue una polémica como dicen todos, que se tiraron la pelota de allá para acá", agregó, diciendo que Dani Castro se lavó las manos atacándola a ella y a Ignacio Román.

"En este cuento yo le creo a la Naná, al Nacho, pero no a la Daniela. A la Daniela yo la entiendo que quizás necesita pantalla. Arma polémica para salir en pantalla, y le tengo que decir que yo no necesito pantalla".

