Ignacio Román responde a las acusaciones de Dani Castro: "Está tirando la bolita para que otro la enceste"

Luego del revuelo que causaron las palabras de Naná, Dani Castro salió a dar explicaciones a través de redes sociales y se defendió indicando que de todos lo que salieron de MasterChef, ella fue la única que siguió manteniendo el contacto con la abuelita. También arremetió en contra de Ignacio Román, otro de los participantes del primer ciclo.

"Ignacio (Román) siempre dijo 'ay, Naná yo te amo, te voy a cuidar'. Mentira. Terminó MasterChef y nunca la llamó y ahí nunca dijeron nada. Y ahora, que fui la que se portó bien, como corresponde, después de cinco años me vienen a tirar mala onda. No entiendo por qué me quieren molestar", dijo la influencer.

Dani Castro sobre las declaraciones de Naná: "Todos le prometieron cosas y yo fui la única que lo cumplió" "La llamo de repente cuando me siento un poco sola, pero nada. No contesta", dijo Eliana Hernández al referirse a la influencer

En conversación con Intrusos, Ignacio Román se refirió a estas palabras y aseguró que la influencer solo busca desviar la atención. "La Dani está tirando la bolita para que otro la enceste, porque yo con la Naná tuve muy buen feeling. En el programa tuvimos muy buena cercanía, a la que más le conversaba mis problemas, mis cosas íntimas de mi familia", dijo.

"De hecho, la ‘Naná’ fue al bautizo de mis hijos. La ‘Naná’ también fue a un cumpleaños de mis hijos. Yo, por motivos personales, tengo mi mundo, tengo mi trabajo, no la he ido a ver. Eso es verdad, es real", explicó, negando las acusaciones de Dani Castro, en las que señaló que él también había hecho promesas que no cumplió.

"Jamás, jamás. Sigo teniéndole mucho cariño y siempre le dije que cuando pudiera, y tuviera tiempo, la iba a ir a visitar. Pero la visité dos veces, una con mi señora y una solo. Solo no me la encontré, porque yo soy de la visita doctor, aparezco solito y sorprendo, pero parece que andaba en un evento", sostuvo.

Dani Castro se defiende de las críticas: "Es difícil contactarse con la Naná porque tiene teléfono fijo" La cocinera alzó la voz nuevamente frente a las críticas por su amistad con Naná

Te recomendamos: