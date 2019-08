Mamá de Christell Rodríguez habla sobre las críticas que recibe su hija: "A mí me duelen"

Hace unos días, la cantante Christell Rodríguez compartió un registro en el que aparece realizando un cover de la canción Nena Maldición de Paulo Londa y Lenny Tavarez. El video acumuló miles de reproducciones en solo unas horas y cientos de comentarios en los que, mientras algunos destacaron su talento, otros lanzaron duras críticas aludiendo a su aspecto físico.

Uno de los mensajes más duros decía: "para de comer, Peppa Pig". Palabras que desataron la molestia de sus seguidores y provocaron una verdadera batalla entre sus fanáticos y detractores. Cabe señalar que no es primera vez que los usuarios de redes sociales arremeten en contra de la joven, pues en el pasado ya ha vivido otras situaciones similares.

Anteriormente, Christell protagonizó otra polémica, cuando la acusaron de mentir sobre su talla de pantalón. "Amigos, no me interesa andar mintiendo con mi talla de pantalón o lo que sea. Tengo pantalones 38, tengo pantalones 40. Depende mucho de la marca, depende de muchas cosas", dijo, agregando que no le interesa mentir sobre esas cosas.

Fans de Christell la defienden tras recibir crueles comentarios sobre su físico La cantante fue criticada por su imagen

En conversación con el matinal Muy Buenos Días, de TVN, la mamá de Christell Rodríguez, Miriam, se mostró muy afectada por el tema y confesó que en un comienzo le costó enfrentar las críticas que recibe su hija.

"Llegó un momento en que nosotros como padres queríamos que ella solamente fuera feliz. Y si este tipo de cosas a ella la hacía infeliz, era casi como decirle ‘Christell, no hagas esas cosas. No te dediques a esto’", dijo, explicando que ahora trata de ver estos episodios como aprendizajes.

"A mí me duelen (las críticas en redes sociales). Tuve que aprender primero a enfrentarlo para traspasárselo a ella, porque si quiere hacer esto, se va a enfrentar toda la vida a diversas opiniones y ella tiene que saber enfrentar una buena opinión", explicó. "También tiene que saber enfrentar la vida misma", añadió.

Sobre cómo ha reaccionado su hija frente a este tipo de situaciones, dijo que la joven ha aprendido a sobrellevarlas. "La quiero llevar a la realidad de cada persona, porque se va a encontrar con gente mala que va a intentar dañarla, disminuirla, destacando lo malo siempre, porque no hay personas perfectas y va a hacer que eso sobresalga. Ante eso, es importante que ella aprenda a vivirlo desde ya", señaló.

