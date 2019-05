Christell Rodríguez responde tras ser acusada de mentir sobre su talla de ropa

Como muchos usuarios de Instagram, Christell Rodríguez interactuó con sus seguidores mediante la pestaña de preguntas en la red social.

Dudas sobre su vida, pasatiempos favoritos y halagos fueron parte de los mensajes que le hicieron llegar por este medio. Sin embargo, algunos fueron un poco más allá y le preguntaron datos aún más personales.

Uno de los usuarios le preguntó cuál es su talla de ropa, a lo que ella respondió: "38 o 40 dependiendo de la marca y textura del jeans". El dato generó una gran controversia, y es que muchos la acusaron de mentir.

Lo anterior generó una gran molestia en la cantante, lo que provocó que saliera al paso con una tajante explicación.

"Amigos, no me interesa andar mintiendo con mi talla de pantalón o lo que sea. Tengo pantalones 38, tengo pantalones 40. Depende mucho de la marca, depende de muchas cosas", dijo Christell Rodríguez, que también es una férrea activista contra el bullying.

"Además, todos me dicen que yo me veo muy muy gordita pero en verdad no soy tan rellenita, pero soy baja. Mido un metro cincuenta, por ende cualquier kilito de más se me nota. Pero de verdad no me interesa mentir respecto a esas cosas. En serio… Ya córtenla", agregó.

