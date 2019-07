"Se paró, cerró la puerta y se fue": el primer impasse de Carola de Moras en su regreso a la televisión

El regreso de Carola de Moras ha sido uno de los temas más esperados en el mundo del espectáculo chileno. En noviembre del año pasado, Chilevisión confirmó el término de su contrato poniendo fin a años de carrera en la estación.

En un principio, la exanimadora del Festival de Viña descartó la posibilidad de regresar a la pantalla chica y dijo estar enfocada en otros proyectos. Incluso, reveló por qué no había querido aceptar proyectos televisivos. "Porque mi vida profesional no es solo la tele. No porque uno se vaya de la tele se queda sin nada que hacer. No le tengo miedo a salir o entrar de nuevo. Estoy con harta pega propia", dijo a La Cuarta.

Sin embargo, la situación parece haber dado un giro rotundo. Así, al menos, lo revelaron en el programa farandulero Intrusos, en donde dieron a conocer el proyecto que la llevaría de vuelta a la televisión. Según señalaron, Carola de Moras animará un espacio junto a la esposa de Julián Elfenbein, Daniela Kirberg, con quien tiene una muy buena relación.

Si bien la noticia es reciente, ya hay una polémica al respecto. De acuerdo con César Barrera, la exmodelo habría sufrido un impasse con un ejecutivo del canal. Todo ocurrió durante su visita al lugar, cuando Carola de Moras fue llamada por dicho personaje.

"Un ejecutivo la llama y le dice 'señorita, señorita, venga un poquito para acá'. Abre la puerta, la cierra, se sientan y dice: 'yo soy el ejecutivo del canal"", partió contando el periodista. "¿Quién es usted?", preguntó este, a lo que la animadora respondió: "yo soy Carola de Moras".

"Quiero hacerle una leve aclaración", continuó el ejecutivo. "Disculpe, en vista de que usted ingresó a nuestro lugar de trabajo, le vamos a hacer un focus group", contó César Barrera.

Ante este anuncio, Carola de Moras se habría molestado al punto de que abandonó la oficina. "Se ofendió, se paró, cerró la puerta y se fue", dijo el periodista. "Acá estamos hablando de que ella se enoja porque la iban a evaluar frente a un grupo de personas para ver si era acorde a su línea editorial, si la gente la extrañaba, la quería… ¿Y se enoja con un ejecutivo?", cuestionó Michael Roldán.

"Carola de Moras nunca fue bien evaluada en el matinal. Sí fue bien evaluada en el Festival de Viña", agregó Claudia Schmidt.

