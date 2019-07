Carola de Moras y su vida fuera de la televisión: "Mi vida profesional no es solo la tele"

En noviembre de 2018, Chilevisión confirmó la salida de Carola de Moras del canal. Una información que si bien al principio había sido negada por ella, fue corroborada por la misma casa televisiva.

A partir de entonces, la animadora tuvo esporádicas apariciones en pantalla, participando en distintos programas y canales. Sin embargo, la situación no se prolongó demasiado, ya que durante el último tiempo ha estado dedicada a desarrollar sus proyectos lejos de las pantallas.

Así lo señaló en conversación con La Cuarta, en donde además reveló por qué no ha aceptado contratos televisivos. "Porque mi vida profesional no es solo la tele. No porque uno se vaya de la tele se queda sin nada que hacer. No le tengo miedo a salir o entrar de nuevo. Estoy con harta pega propia", dijo.

También explicó tiene varios proyectos personales que quiere realizar el primer semestre del año. Y si bien estos planes la tienen motivada, no se rehúsa a volver a la televisión. "Yo no he cerrado la puerta. Por más que dicen o inventan que le cerré la puerta ‘por fuera’ a la televisión, a mí no me han preguntado, y cuando preguntan, respondo", señaló Carola de Moras.

