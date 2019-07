¿Nuevo romance? Antonella Ríos sorprende con románticas fotografías junto a misterioso galán

En diciembre del 2018, Antonella Ríos confirmó el quiebre en su relación con Javier Muñoz, un personal trainer 21 años menor que ella. La actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que habló sobre ir quemando etapas y los cambios que van surgiendo a medida que pasa el tiempo.

Luego, agradeció el apoyo recibido a través de la misma plataforma y dijo sentirse mucho más aliviada. "Di todo lo que pude a un hombre que no supo que hacer con lo que yo soy (lo que soy desde mucho antes de conocerlo). Asumo mi responsabilidad. Hoy puedo decir que soy libre de nuevo. He vuelto y lo hago más potenciada", señaló.

Hoy, a siete meses de su ruptura, volvió a sorprender tras publicar románticas imágenes junto a un misterioso galán. "Together is better", y "Love", fueron las etiquetas con las que acompañó los registros que despertaron rumores entre los usuarios de dicha red social.

Pero, ¿quién es el sujeto? Hasta el momento se desconocen detalles de su identidad. Sin embargo, se sabe que es un biólogo marino y que se identifica con el nombre de not_anumber en Instagram, en donde posee poco más de cien seguidores.

Revisa las imágenes a continuación:

Te recomendamos: