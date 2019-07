Orange is the New Black anuncia que fundará programa para proteger los derechos de las mujeres

Orange is the New Black ha estrenado su temporada final en la que al fin podeos ver el destino de las reclusas después de conocer sus historias y cómo varias mujeres de distintos contextos pudieron llegar a ser encarceladas y despojadas de sus derechos. Para continuar con el legado de esta exitosa serie, los creadores han decidido crear un Fondo para ayudar a mujeres reales.

Orange is the New Black temporada 7: La serie se despide con una buena causa

Orange is the New Black lanzará el Fondo "Poussey Washington" en honor a uno de los personajes más queridos de la serie que tuvo uno de los finales más trágicos. Los realizadores esperan que este fondo ayude a grupos especializados en justicia criminal dedicados a defender a mujeres e inmigrantes.

Orange is the New Black temporada 7

Al mismo tiempo, el fondo Poussey Washington ayudará a mujeres que han sido afectadas de la encarcelación en masa y maltratos dentro de los reclusorios.

Orange is the New Black temporada 7 - Cortesía

A través de un video compartido en redes sociales, las actrices del elenco de Orange is the New Black agradecen a sus fans por haberles permitido contar las historias de estas mujeres y expresan que por medio de sus personajes han aprendido que el sistema judicial le está fallando a las mujeres por lo que quieren hacer esta iniciativa para cambiar esta realidad.

