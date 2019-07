Las divertidas vacaciones de Geraldine Bazán que demuestran que los viajes con amigas son los mejores

View this post on Instagram

Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas pero hay cosas que vale la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares mas mágicos que hay #cenotes #rivieramaya #mexico 🇲🇽. Y que mejor que recibiendo la energía positiva del Universo con un ritual Maya. Agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌎☀️💫 #marykoba #inlakesh #halaken #agradecimiento #bendiciones🙏